Haberler

İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamas'a Tehdit: Ağır Bedel Ödeyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ı ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle ağır bedel ödemekle tehdit etti. İsrail ordusunun Gaza'ya yönelik saldırılara başladığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürdüğü Hamas'ı ağır bedel ödemekle tehdit etti.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan Katz adına yapılan açıklamada, Hamas'ın Gazze'de İsrail askerlerine saldırı düzenlediği iddia edildi.

Katz, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini ve kırmızı çizgiyi aştığını ileri sürerek İsrail ordusunun "büyük bir güçle karşılık vereceği" tehdidinde bulundu.

İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırılara başladı

İsrail, Hamas'ı Gazze'deki esirlerin cesetlerini teslim edemediği için ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı. Gündüz saatlerinde ise Refah'ta İsrail askerlerine ateş açıldığı iddia edilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yapılan güvenlik istişareleri sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu.

Hamas, hareketin Refah'taki olayla bir ilişkisi olmadığını ve İsrail'in ateşkesi bozmak için bahane ürettiğini belirtmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava saldırısı düzenlediği ve saldırılarda ilk belirlemelere göre 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, aralarında bir bebek ve çocuğun da bulunduğu 4 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
İsrail, Gazze'yi bombalıyor! Hamas'tan ilk açıklama geldi

Hamas'tan ilk açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
Emir Trump'tan geldi, ABD 4 tekneyi daha vurdu: 14 ölü

Emir Trump'tan geldi, ABD 4 tekneyi daha vurdu! Onlarca ölü var
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'ye saldırısına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'ye saldırısına sert tepki
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.