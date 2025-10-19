Haberler

İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamas'a Sert Uyarı: 'Ağır Bedel Ödeyecek'

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürerek, sert müdahale uyarısında bulundu. Katz, Hamas'ın her ateş açma ve ateşkes ihlali için ağır bir bedel ödeyeceğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürerek "Hamas, ağır bedel ödeyecek" tehdidinde bulundu.

Katz yaptığı açıklamada, "Hamas'ın, İsrail'in askerlerini korumaya ve onlara zarar gelmesini önlemeye kararlı olduğunu zor yoldan öğreneceğini" savundu.

İsrail ordusuna Gazze'deki "hedeflere" karşı "sert şekilde hareket etmesi" talimatı verdiklerini hatırlatan Katz, "Hamas, her ateş açma ve ateşkes ihlali için ağır bir bedel ödeyecek ve mesaj anlaşılmazsa, tepkilerin şiddeti artacaktır." dedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusuna ateş açıldığı iddia edildi. Ordunun buna karşılık bölgeye saldırılar başlattığı kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
