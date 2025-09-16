İsrail Savunma Bakanı'ndan Gazze'deki Savaş Açıklaması

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "Gazze yanıyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması için gerekli koşulları yaratmak üzere kahramanca savaşıyor" dedi.

İsrail ordusu, Gazze'ye geniş çaplı yeni bir kara saldırısı başlattı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze yanıyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), terör yapılanmasına demir yumrukla saldırıyor ve IDF askerleri, rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması için gerekli koşulları yaratmak üzere kahramanca savaşıyor. Görev tamamlanana kadar pes etmeyeceğiz ve geri adım atmayacağız" ifadelerine yer verdi.