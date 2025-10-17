Haberler

İsrail Savunma Bakanı'ndan Gazze'de Sınır Çizme Talimatı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında orduya yeni sınırlama talimatı verdi. Ayrıca zorunlu askerlik süresinin 3 yıla çıkarılması planlanıyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında belirlenen "sarı hat" çizgisi üzerine özel bir işaretleme ile sınır çizme talimatı verdiğini aktardı.

Katz, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun işgali sürdürdüğü bölge ile Filistinlilerin bulunduğu bölgeyi ayıracaklarını kaydetti.

İsrail ordusuna, Gazze Şeridi'nin işgalin sürdüğü yüzde 50'den fazlalık kısmını diğer bölgeden ayırma talimatı verdiğini belirten Katz, bunun kalıcı işaretlemeyi sağlayan araçlarla yapılacağını ifade etti.

Katz, bu hattı ihlal eden Hamas üyelerini ve Gazze'deki Filistinlileri ateşle karşılık vermekle tehdit etti.

İsrail, zorunlu askerlik süresini uzatıyor

Öte yandan İsrail, ateşkes anlaşmasının sağlanmasına rağmen ülkedeki zorunlu askerlik süresini 3 yıla çıkarmaya hazırlanıyor.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, 32 ay olan zorunlu askerlik süresi 2015 öncesinde olduğu gibi 36 aya çıkarılacak.

Son 2 yıl içerisinde çok sayıda ülkeye saldırı düzenleyen ve asker ihtiyacı artan İsrail'de, ateşkes anlaşmasına rağmen yapılacak yeni bir yasa değişikliği kapsamında erkekler için zorunlu askerlik süresinin 36 ay olacağı belirtildi.

Halihazırda İsrail vatandaşı olan erkekler 32 ay, kadınlar ise 24 ay zorunlu askerlik hizmetinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
