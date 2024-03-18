Üye Girişi
Haberler

İsrail Savunma Bakanı, Maliye Bakanı'nı eleştirdi

Güncelleme:

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Genelkurmay Başkanı Halevi'yi eleştiren açıklamalarına tepki gösterdi. Gallant, güvenliğe zarar verildiğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi "başarısız" olarak nitelendiren aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in açıklamasına ilişkin, "Güvenliğe zarar veriyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

The Times of Israel'in haberine göre, Gallant'ın dün akşam saatlerinde yapılan kabine toplantısında Bakan Smotrich'i suçladığı ifadeler medyaya sızdı.

7 Ekim'deki saldırılarda "başarısız" olmakla suçladığı Genelkurmay Başkanı Halevi'nin orduya üst düzey atamalar yapmasını engellemeye çalıştığı belirtilen Smotrich'e yanıt veren Galant, ordunun "mükemmel performans" gösterdiğini iddia etti.

Ordunun gurur veren başarılara imza attığını savunan Gallant, "Siz İsrail'in güvenliğine zarar veriyorsunuz ve güvenlik sistemini yalnızca siyasi amaçlarla baltalıyorsunuz. Bu her zaman endişe verici, özellikle de savaş sırasında. Hiç kimsenin İsrail Silahlı Kuvvetleri'ni tek kişiye hizmet eden milis kuvvetine dönüştürmesine izin vermeyeceğim." dedi.

Smotrich'in Gallant'a yanıtı gecikmedi

Maliye Bakanı Smotrich de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ulusal güvenliğe verilen asıl zararın "her türlü eleştiriyi peşinen reddetmekten ve İsrail'in güvenliğine ilişkin kritik konularda kapsamlı tartışma yapma isteksizliğinden" kaynaklandığını ifade etti.

Smotrich, "utandırma ve karalamayla gerçek tartışmayı susturmak ve tek ses koroya" devam etmenin savaş öncesine dönüş olduğunu ve "tehlikeli fikirlerin tam da bu şekilde arttığını" sözlerine ekledi.

Ordu 7 Ekim'de "başarısız oldu" açıklaması

Maliye Bakanı Smotrich, Genelkurmay Başkanı Halevi'yi eleştirerek, "Mevcut İsrail Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı 7 Ekim'de çok büyük bir başarısızlığa uğradı ve İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin gelecek neslini tasarlayamıyor ya da işleri düzeltecek komutanları atayamıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Halevi'yi "başarısız" olarak nitelendiren Smotrich'in açıklamasına ilişkin, "Öncelikle hükümet olarak başarısızlığınızın sorumluluğunu üstlenin ve istifa edin ancak o zaman başkalarıyla ilgili konuşma hakkına sahip olursunuz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title