İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle güvenlik yetkilileriyle acil toplanıyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen roket saldırılarını görüşmek için güvenlik yetkilileriyle acil toplanma kararı aldı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gallant'ın, ülkenin kuzey sınırındaki güvenlik durumu hakkında İsrailli yetkililerden bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrailli Bakan'ın, durum değerlendirmesi yapmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil toplantı yapacağı belirtildi.

Gallant'ın, roket saldırıları üzerine, "İsrail Genelkurmay Başkanı ve diğer savunma yetkililerine gerekli talimatları verdiği" bildirildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda yaralananlar olduğunu aktardı.

Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından sağlık ekiplerinin yüksek alarma geçtiği ve roket saldırısında yaralananlara müdahale ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine bir dizi roket fırlatıldığı duyurulmuştu.

Saldırı üzerine İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini topçu atışlarıyla vurmuştu.