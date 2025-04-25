İsrail Savunma Bakanı Katz ve CENTCOM Komutanı Kurilla Güvenlik Konularını Görüştü

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile bir araya gelerek "güvenlik ve bölgeyle" ilgili konuları ele aldı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Katz'ın İsrail'i ziyaret eden Kurilla ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de hazır bulunduğu ifade edildi.

Bakanlık, görüşmede güvenlik ve bölgeyle ilgili çok sayıda konunun ele alındığını aktardı.

Yerel basın, Kurilla'nın İsrail temaslarında İran başta olmak üzere "bölgesel çatışmaların" gündeme geleceğini yazmıştı.

CENTCOM Komutanı Kurilla, bu ayın başında yine İsrail'i ziyaret etmiş ve Zamir ile görüşmüştü.