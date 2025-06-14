İsrail Savunma Bakanı Katz: İran ağır bedel ödeyecek

(ANKARA) – İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarını sürdürmesi halinde Tahran'ın ağır bedel ödeyeceğini söyledi. Katz, İran Dini Lideri Ali Hamaney'i uyararak, "Tahran yanacak" ifadelerini kullandı.

Israel Katz, yaptığı yazılı açıklamada, "İranlı diktatör, İran vatandaşlarını rehin alıyor ve İsrail vatandaşlarına yönelik suç teşkil eden saldırılarının bedelini başta Tahranlılar olmak üzere İran halkına ödetecek bir gerçeği hayata geçiriyor. Eğer Hamaney İsrail'in sivil bölgelerine füze fırlatmayı sürdürürse, Tahran yanar" dedi.

Taraflar karşılıklı tehdit açıklamalarına devam ediyor. Gece saatlerinde İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarla "büyük bir hata yaptığını ve bunun sonuçlarının İsrail'i çaresiz bırakacağını" söyledi. Hamaney, Tahran'da yaptığı açıklamada, "Güçlü bir karşılık verilmelidir ve verilecektir. Onlara karşı hiçbir yumuşaklık gösterilmeyecek. Hayat onlar için kesinlikle karanlık hale gelecek" ifadesini kullandı. Hamaney, İran Silahlı Kuvvetleri'nin arkasında tüm halkın durduğunu vurguladı ve "İslam Cumhuriyeti, Allah'ın izniyle Siyonist rejimi mağlup edecektir" dedi.