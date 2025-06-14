İsrail Savunma Bakanı Katz: İran ağır bedel ödeyecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarını sürdürmesi durumunda Tahran'ın yanacağını söyledi. İran Dini Lideri Ali Hamaney ise karşılık verileceğini belirtti.

(ANKARA) – İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarını sürdürmesi halinde Tahran'ın ağır bedel ödeyeceğini söyledi. Katz, İran Dini Lideri Ali Hamaney'i uyararak, "Tahran yanacak" ifadelerini kullandı.

Israel Katz, yaptığı yazılı açıklamada, "İranlı diktatör, İran vatandaşlarını rehin alıyor ve İsrail vatandaşlarına yönelik suç teşkil eden saldırılarının bedelini başta Tahranlılar olmak üzere İran halkına ödetecek bir gerçeği hayata geçiriyor. Eğer Hamaney İsrail'in sivil bölgelerine füze fırlatmayı sürdürürse, Tahran yanar" dedi.

Taraflar karşılıklı tehdit açıklamalarına devam ediyor. Gece saatlerinde İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarla "büyük bir hata yaptığını ve bunun sonuçlarının İsrail'i çaresiz bırakacağını" söyledi. Hamaney, Tahran'da yaptığı açıklamada, "Güçlü bir karşılık verilmelidir ve verilecektir. Onlara karşı hiçbir yumuşaklık gösterilmeyecek. Hayat onlar için kesinlikle karanlık hale gelecek" ifadesini kullandı.  Hamaney, İran Silahlı Kuvvetleri'nin arkasında tüm halkın durduğunu vurguladı ve "İslam Cumhuriyeti, Allah'ın izniyle Siyonist rejimi mağlup edecektir" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Tatilde fena yakalandı! Ünlü oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
İran'dan İsrail'e yeni saldırı! Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço

İran İsrail'e gece boyu balistik füze yağdırdı! İşte ilk bilanço
İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler! Gün ağarınca yıkımın büyüklüğü ortaya çıktı

İsrail'den ilk görüntüler! Yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Ali Koç kesenin ağzını açtı! Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek

Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.