İsrail Savunma Bakanı, tartışmaların ardından Genelkurmay Başkanı'nın atamalarını onayladı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile 7 Ekim 2023'te İsrail ordusundaki başarısızlığı araştıran komite ve atamalar konusunda yaşadıkları tartışmanın ardından Zamir tarafından sunulan atama listelerini onayladı.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Katz ile Zamir'in atışma ve tartışmalarla geçen bir haftanın ardından görüştüğü bildirildi.

Toplantının ardından Savunma Bakanı Katz'ın, Netanyahu hükümetine karşı düzenlenen yargı protestolarına liderlik ettiği ve "Silah Arkadaşları" isimli grubun üyesi olduğu gerekçesiyle terfisini ve atamasını reddettiği emekli asker German Giltman hariç, diğer atamaları onaylama kararı aldığı aktarıldı.

Soruşturmaların tamamlanması ve ek atamalarla ilgili konuların ise önümüzdeki günlerde kesinleşeceği belirtildi.

İsrail basını, üst düzey bir İsrail ordu yetkilisine dayandırdığı haberinde, Katz ile Zamir arasındaki görüşmenin "iyi bir atmosterde" geçtiğini ve taraflar arasındaki gerilimin azaldığını ileri sürdü.

Giltman'ın arkadaşlarından Katz'a mektup

Öte yandan terfisi ve ataması reddedilen Giltman'ın arkadaşlarının Savunma Bakanı Katz'a bir mektup yazdığı aktarıldı.

Mektupta, "Amaç German'ı desteklemek ve ordudaki karar alma sürecinden siyaseti uzak tutmaktır. Genelkurmay toplantısından terfi ve pozisyon için ezici bir destek alması boşuna değildir. Onun gibi bir kişinin çeşitli gerekçelerle terfi ettirilmemesinin profesyonel bir karar olmadığı konusunda güçlü bir hissiyatımız var." ifadeleri kullanıldı.

Savunma Bakanlığı, mektubun bakanın ofisine ulaşmadığını iddia etti.

Katz-Zamir tartışması

İsrail ordusunun 7 Ekim'deki başarısızlığına ilişkin soruşturma yürütmek için bir heyet atayan İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, heyetin raporu doğrultusunda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu sırasında başarısızlık gösterdikleri gerekçesiyle bazı komutanları, istifa etmiş olmalarına rağmen görevden almıştı.

Zamir, mevcut istihbarat, hava kuvvetleri ve donanma komutanlarına da 7 Ekim'deki başarısızlıkları nedeniyle kınama cezası kararı vermişti.

İsrail Savunma Bakanı Katz, Genelkurmay Başkanı Zamir'in adımına karşı, 7 Ekim'e ilişkin soruşturmasını inceleyen bağımsız heyetin kararlarının gözden geçirilmesi kararı alarak Savunma Bakanlığı Denetçisi Yair Volansky'i görevlendirmişti.

Ayrıca Katz, Volansky'nin sunacağı yeni rapora kadar İsrail ordusundaki atamaları dondurma kararı da almıştı.

Zamir, bu adımlara sert bir şekilde cevap vererek Savunma Bakanı'nın kararına rağmen atama görüşmelerini sürdüreceğini ve kararları onaya sunacağını vurgulamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, araya girerek tarafları bir araya getirmeye çalışsa da başarılı olamamıştı.

Katz, Zamir'in emekli asker Giltman'ı terfi ettirme ve kara kuvvetleri karargah komutanı olarak atama kararını reddetmiş, yaşadıkları tartışmanın siyasi veya şahsi olmadığını öne sürmüştü.