İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Tünel Yok Etme Talimatı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen orduya Gazze Şeridi'ndeki tüm tünellerin yok edilmesi talimatını verdiğini söyledi.

Bakan Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer tüneller olmazsa Hamas da olmaz." ifadelerini kullanarak "son tünele kadar" yok edilmesi talimatı verdi.

Tünellerin bulunduğu bölgeleri veya yıkımların gerçekleşeceği alanları açıklamayan İsrailli Bakan, ayrıca kararın uygulanma takvimine ilişkin bilgi vermedi.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşması uyarınca "Sarı Hat" olarak bilinen sınıra çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin yarısından fazlası üzerinde kontrolünü sürdürmeye devam ediyor.

İsrail ile Hamas arasında 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda ateşkese varılmış, İsrail hükümetinin onayıyla da ateşkes 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.