İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Hamas ile Ateşkes Açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Katz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'de esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılmasını kapsayan anlaşma dolayısıyla tebriklerini iletti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'a anlaşmaya öncülük etmeleri sebebiyle teşekkür eden Katz, yakınları Gazze'de esir tutulan İsraillilerin ailelerine de iyi dilek temennisinde bulundu.

Katz, Gazze'de 67 binden fazla kişinin öldürülmesinden sorumlu İsrail askerlerine de teşekkür etti.

ABD Başkanı Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulamıştı.