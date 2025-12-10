İsrail Savunma Bakanı, ordunun yürüttüğü 7 Ekim soruşturmasının yeniden incelenmesi kararından geri adım attı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'le gerilim yaşamasına neden olan, ordunun yürüttüğü 7 Ekim 2023'teki başarısızlığa ilişkin soruşturmanın yeniden incelenmesi kararından geri adım attı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, dün Genelkurmay Başkanı Zamir'le bir araya gelen Bakan Katz, ordunun yürüttüğü 7 Ekim soruşturmasını inceleyen bağımsız heyetin kararlarını gözden geçirmesi için Savunma Bakanlığı Denetçisi Yair Volansky'yi atamaktan vazgeçti.

Katz ve Zamir, Volansky'nin, ordunun, 7 Ekim sabahı düzenlenen saldırıyı madde madde özetlediği ileri sürülen 40 sayfalık "Eriha Duvarı" isimli belgeye ilişkin yürüttüğü ek soruşturmaya "gözlemci" olarak katılması konusunda anlaştı.

Genelkurmay Başkanı Zamir'in İsrail hava kuvvetlerinin başına getirmek istediği Tuğgeneral Omer Tischler hakkındaki soruşturma sonuçlarını incelemesi kararlaştırılan Volansky, ???????ordu içinde 7 Ekim başarısızlığına ilişkin yürütülen diğer ek soruşturmalar hakkında da bilgilendirilecek.

Savunma Bakanı Katz, Genelkurmay Başkanı Zamir ile yaşadığı tartışmalar sonrası Zamir tarafından sunulan atamaları 8 Aralık'ta onaylamıştı.

Katz-Zamir tartışması

İsrail ordusunun 7 Ekim'deki başarısızlığına ilişkin soruşturma yürütmek için bir heyet atayan İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, heyetin raporu doğrultusunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı operasyonu sırasında başarısızlık gösterdikleri gerekçesiyle bazı komutanları, istifa etmiş olmalarına rağmen görevden almıştı.

Zamir, mevcut istihbarat, hava kuvvetleri ve donanma komutanlarına da 7 Ekim'deki başarısızlıkları nedeniyle kınama cezası vermişti.

İsrail Savunma Bakanı Katz, Genelkurmay Başkanı Zamir'in bu adımına karşı, ordunun 7 Ekim'e ilişkin soruşturmasını inceleyen bağımsız heyetin kararlarının gözden geçirilmesi kararı alarak bu konuda Savunma Bakanlığı Denetçisi Yair Volansky'i görevlendirmişti.

Ayrıca Katz, Volansky'nin sunacağı yeni rapora kadar İsrail ordusundaki atamaları dondurma kararı almıştı.

Zamir, bu adımlara sert bir şekilde cevap vererek Savunma Bakanı'nın kararına rağmen atama görüşmelerini sürdüreceğini ve kararları onaya sunacağını vurgulamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, araya girerek tarafları bir araya getirmeye çalışsa da başarılı olamamıştı.

Katz, Zamir'in emekli asker German Giltman'ı terfi ettirme ve kara kuvvetleri karargah komutanı olarak atama kararını reddetmiş, yaşadıkları tartışmanın siyasi veya şahsi olmadığını öne sürmüştü.