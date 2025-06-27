İsrail Savunma Bakanı: İran liderini hedef almıştık

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a düzenlenen 12 günlük saldırılarda İran lideri Ali Hamaney'i öldürmeyi amaçladıklarını ancak yerini tespit edemediklerini açıkladı. Katz, Hamaney'e yönelik suikast tehdidinde bulunarak, 'Eğer görüş alanımızda olsaydı, onu ortadan kaldırırdık' dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a 12 gün boyunca sürdürdükleri saldırılarda ülkenin lideri Ali Hamaney'i öldürmek istediklerini ancak yerini tespit edemediklerini açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Bakan Katz, İran'a saldırılar boyunca sık sık suikast tehdidinde bulunduğu Hamaney'e ilişkin "Eğer görüş alanımızda olsaydı, onu ortadan kaldırırdık." dedi.

İsrail ordusunun Hamaney'in yerini tespit etmek için çok uğraştığını ancak "operasyonel fırsatın" ortaya çıkmadığını savunan Katz, "Hamaney bunu anladı, yeraltına çok derinlere indi, komutanlarla teması kesti... yani neticede gerçekçi değildi." dedi.

"Sakin kalmasını tavsiye etmem." ifadeleriyle Hamaney'i tehdit eden Katz, "Sığınağın derinliklerinde uzun süre oturan merhum Nasrallah'tan ders almalı. Ben de ona aynı şeyi yapmasını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a saldırıları sırasında Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamaney'e suikast tehdidinde bulunmuştu.

? İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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