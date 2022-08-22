İsrail Savunma Bakanı, İran'la müzakere edilen nükleer anlaşmanın 'kötü' olduğunu söyledi

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, uluslararası aktörlerin İran ile müzakere ettiği Tahran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmanın "kötü olduğunu ve Tel Aviv'in böyle bir anlaşmaya karşı çıktığını" belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, uluslararası aktörlerin İran ile müzakere ettiği Tahran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmanın "kötü olduğunu ve Tel Aviv'in böyle bir anlaşmaya karşı çıktığını" belirtti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a konuşan Gantz, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e temmuz ayında gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bu konuyu görüştüklerini ve ABD Başkanı'nın İran'ın nükleer silah elde etmeyeceği konusunda kendilerine söz verdiğini aktardı.

Anlaşmanın mevcut haliyle bu vaadi yerine getirebileceğinden emin olmadığını söyleyen Gantz, "Bu anlaşmaya karşıyız. Bu, nükleer silah, nükleer beceri ve zenginleştirme kapasitesi alanlarında kötü bir anlaşma." dedi.

Öte yandan İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Eyal Hulata'nın, ülkesinin İran ile müzakere edilen nükleer anlaşmaya ilişkin çekincelerini ABD'li mevkidaşı Jake Sullivan'a iletmek üzere Washington'a gittiği bildirildi.

İsrail'in Walla haber sitesine göre, ABD son dönemde "anlaşmanın yakın olmadığına ve Tahran'a daha fazla taviz verilmeyeceğine ilişkin" İsrail'e güvence vermeye çalışıyor.

İsrail-Mısır ilişkilerinde çatlak

İsrail Savunma Bakanı Gantz ayrıca İsrail'in 5 Ağustos'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği üç gün süren saldırıların ardından Mısır ile ilişkilerde "bir gerilim" yaşandığına işaret ederek "ülkelerin ilişkilerinde bazen dalgalanmalar olabileceğini, ilerleyen günlerde krizin aşılmasını umduğunu" ifade etti.

İsrail'in Filistin topraklarındaki politikalarına ve Filistin meselesine ilişkin çözüm seçeneklerine de değinen Gantz, şunları söyledi:

"Deniz ve nehir arasında, iki uluslu bir devlet kurulmasını engellemeliyiz. İsrail'de sağ ve sol, aşırı görüşleri nedeniyle illüzyon görüyor. Solda iki devletli çözümü düşünenler rüyada yaşıyor. Sağda ise Arapların varlığı olmaksızın bir devlet hayal edenler de kendini kandırıyor."

İsrail'de ve uluslararası medyada yayımlanan raporlara göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarının ardından Mısır, Batı Şeria'da gerilimin azaltılmasını talep etmiş ancak Tel Aviv yönetiminin Kahire'nin söz konusu talebini görmezden gelmesinin ardından iki ülke arasında siyasi kriz yaşanmıştı.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar, dün, Tel Aviv ile Kahire arasındaki siyasi krizi yatıştırmak amacıyla Mısır'a gitmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.

Üç gün süren saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49 Filistinli hayatını kaybetmişti. Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail'de can kaybı olmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın ara buluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.