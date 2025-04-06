İsrail Savunma Bakanı: İran, Hamas'ın Saldırısında Destek Sağladı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın 7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının düzenlediği geniş çaplı saldırıya İran'ın destek verdiğini iddia etti.

Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait gizli belgeler bulduklarını, bu belgelerin Hamas ile İranlı yetkililerin 7 Ekim 2023 öncesindeki yazışmalarını gösterdiğini öne sürdü.

Hamas'ın 7 Ekim öncesinde İran'dan destek talep ettiği iddiasını içeren iki mektup yayınlayan Katz, bugün İsrail ordusu istihbarat birimine yaptığı ziyarette bu belgeleri sunduğunu bildirdi.

Yazışmaların, İran'ın Hamas'a 7 Ekim saldırısında destek verdiğini kanıtladığını ileri süren Katz, saldırı öncesinde Hamas'ın, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nden 500 milyon dolar talep ettiği iddiasında bulundu.

Katz, Hamas'ın İran'dan 2 yıl boyunca aylık 20 milyon dolar, 2 yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık maddi destek talep ettiği görülen mektupları Gazze'de Hamas'a ait tünellerde bulduklarını savundu.

Mektuplarda, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ndeki bir çatışma sırasında öldürülen Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar ve eski İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deyf'in isimleri yer alırken ıslak imzalarının bulunmaması dikkati çekti.

İranlı yetkililer tarafından kaleme alındığı öne sürülen mektupta ise "Ekonomik durumumuz çok zor ama şartlar ne olursa olsun elimizden gelen her türlü kaynağı sağlayacağız." ifadesi yer aldı.

Katz, "İsrail'in İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için ne gerekiyorsa yapacağını" aktardı.

Katz'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti öncesinde İran'ın 7 Ekim'de Hamas'a destek verdiği iddiasında bulunması ve paylaşımında ABD Başkanı Donald Trump'ı etiketlemesi dikkati çekti.