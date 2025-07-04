İsrail Savunma Bakanı: İran'a Yönelik Saldırılar Başarı Getirdi

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın tehditlerine karşı bir uygulama planı hazırlayacaklarını açıkladı. Son saldırılarda İran'ın nükleer ve füze programına karşı önemli başarılar elde edildiğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordunun şu anki görevinin İran'ın ülkesini tehdit etmeye devam etmesini önlemek için "bir uygulama planı hazırlamak olduğunu" ifade etti.

Katz, yaptığı yazılı açıklamada, geçen ay başlattıkları ve 12 gün süren İran'a yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu saldırılara değinen Katz, bu saldırılarda "İran'ın nükleer ve füze programının engellenmesinde kayda değer başarı elde edildiğini" savundu.

Katz, "İsrail ordusunun şimdiki görevi, İran'ın İsrail'i tehdit etmeye devam etmesini önlemek için bir uygulama planı hazırlamak." ifadesini kullandı.

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de yaptığı yazılı açıklamada, İran'a yönelik saldırıların, "İsrail'in güvenliği için dönüm noktası olduğunu" ileri sürdü.

Zamir, İran'a yönelik saldırıların "yıllar süren planlama, istihbarat toplama ve eğitim çalışmaları sonucunda hazırlandığını" kaydetti.

İran'a yönelik saldırıların zamanlamasına dikkati çeken Zamir, "Harekete geçmemiş olsaydık, gelecekte telafisi mümkün olmayacak şekilde bedel ödeyeceğimizi biliyorduk." yorumunda bulundu.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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