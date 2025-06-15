İsrail Savunma Bakanı, İran'a Yanıt Verdi: Nükleer Tesisleri Vuracağız

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın, başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam kentine düzenlediği saldırıya karşılık bu ülkedeki nükleer tesisleri ve hava savunma sistemlerini vurmakla tehdit etti.

Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, İran'ın gece füzelerle düzenlediği misilleme saldırısında Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam kentinde vurulan bölgeyi ziyaret eden Katz, açıklamalarda bulundu.

Katz, "Buradan Tahran'daki zorba diktatör ( İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney'e açıkça söylüyorum: Eğer bu saldırılarla bizi diz çöktüreceğini sanıyorsa, yanılıyor. Mesajı ilettim. Yılanın başını ezeceğiz. Nükleer tesisleri ve hava savunma sistemlerini hedef alacağız." ifadelerini kullandı.

İran rejimine ait stratejik hedeflerin de vurulacağını söyleyen Katz, bu saldırılarla İsrail'e yönelik tehditleri ortadan kaldırmayı amaçladıklarını savundu.

Öte yandan İsrail ordu radyosu, İran'ın bugün İsrail'e düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının, enkaz altından bir cesedin daha çıkarılmasıyla 7'ye yükseldiğini açıkladı.

İran'dan atılan füzelerin Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'da bir apartmana isabet etmesi sonucu en az 6 kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Bat Yam'daki saldırıda kayıpların da bulunduğu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor.

İran'da bir gecede 80, 3 günde 170 hedefin vurulduğu iddiası

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise dün gece hava kuvvetlerine ait uçakların İran semalarında uçtuğu ve İran'ın nükleer projesi kapsamındaki hedefleri vurduğu iddia edildi.

Açıklamada, 50 savaş uçağının, İran Savunma Bakanlığı, Tahran'daki Savunma Araştırmaları ve İnovasyon Kurumu (SPND) ve İran rejiminin nükleer arşivlerini sakladığı yerler dahil olmak üzere 80'den fazla hedefi vurduğu kaydedildi.

İran'a 13 Haziran'dan bu yana düzenlenen saldırılarda ise 170'ten fazla hedefin ve 720'den fazla askeri altyapının hedef alındığı öne sürüldü.