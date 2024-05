İsrail Savunma Bakanı Hizbullah ile çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah ile çatışmaların sürdüğü kuzey sınırındaki askerlere "sabırlı olmalarını" söyleyerek, "savaştan kaçınmaya çalıştıklarını" ifade etti.

The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, İsrail'in kuzey sınırındaki askerlerle bir araya gelen Gallant, ülkesinin Hizbullah ile çatışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gallant, "Buraya bir sebepten dolayı geldim. Hazırlanmalıyız ve her şeyin olabileceğini hesaba katmalıyız." ifadelerini kullandı.

Askerlere "sabırlı olmaları" mesajını veren Gallant, Hizbullah ile çatışma durumuna ilişkin ise "Bekleyin, harekete geçeceğiz." dedi.

Kuzeydeki yerleşim birimlerinden tahliye edilen İsraillilerin "güvenli şekilde geri dönecekleri bir duruma ulaşacaklarını" savunan Gallant, bunu bir anlaşma ile yapmak istediklerini söyledi.

Gallant, "Çünkü biliyoruz ki (Hizbullah ile) savaşın bir bedeli var ve bundan kaçınmaya çalışıyoruz. Ancak savaşın olabileceğini de hesaba katmalısınız." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında yaşanan çatışmalarda 300 Hizbullah mensubu öldü.

Ayrıca çatışmalarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivil hayatını kaybetti.