İsrail Savunma Bakanı Katz, ateşkesin ikinci aşamasına geçilse dahi Sarı Hat'tan çekilmeyeceklerini söyledi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilse dahi Hamas silah bırakana kadar İsrail'in "Sarı Hat"tan bir milimetre bile çekilmeyeceğini belirtti.

Katz, Yediot Ahronoth gazetesi tarafından düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, "Hamas'ın ne silahlarıyla ne de tünelleriyle kalmasına izin vereceğiz. Bu konudaki parolamız çok basit: Son tünele kadar." ifadelerini kullandı.

Gazetenin internet sitesinde yer alan habere göre Katz, savaş dönemlerinde mühimmat temini konusunda müttefiklerle yaşanan geçici anlaşmazlıklara değindi. Katz, "İsrail'in, kendisini bağımsız şekilde koruma gücüne kavuşabilmesi için yerli silah üretim imkanlarını genişletmesi gerekiyor." dedi.

ABD'nin çoklu cephelerde yaşanan çatışmalarda önemli bir müttefik olarak İsrail'e destek verdiğini kaydeden Katz, buna karşın bazı temel görüş ayrılıklarının da yaşandığını belirtti.

"İsrail Kalkanı" İçin 95 Milyar Dolar"

Savunma Bakanlığının uzun vadeli bir girişim başlattığını duyuran Katz, şunları aktardı:

"Geçici olarak 'İsrail Kalkanı' adı verilen bu girişim kapsamında, gelecek 10 yıl boyunca savunma bütçesine 95 milyar dolar eklenecek."

Katz, bu planın İsrail'in ekonomik gücüne olan güvenden kaynaklandığını vurgulayarak, "Güvenlik olmaksızın ekonomi, ekonomi olmaksızın da güvenlik olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA