İsrail Savunma Bakanı: Hamas Ateşkes ve Esir Takasını Görüşmeye İstekli

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze kentinin işgal edilmesi "korkusuyla" Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşmasını görüşmeye istekli olduğunu ileri sürdü.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Gazze kentini işgal etmeye hazırlanan İsrail'in Savunma Bakanı Katz, Hamas'ın "haftalardır ilk kez" anlaşama için görüşmeye istekli olduğunu iddia etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile beraber Gazze Şeridi'nin güneyindeki sınır bölgesini ziyaret eden Savunma Bakanı Katz, burada açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Katar'ın Hamas'la ateşkes müzakerelerine ilişkin temaslarda bulunduğunu savunan Katz, ancak "Hamas'ın esirlerin serbest bırakılması için herhangi bir anlaşmayı görüşmeye haftalarca hiç yanaşmamasının ardından ilk kez aniden masaya oturduğunu gördüklerini" iddia etti.

Hamas'ın anlaşmayı görüşmeye istekli olmasının "tek nedeninin Gazze kentini işgal etme yönünde ciddi adımlar atmaları" olduğunu iddia eden Katz, kenti işgalin "Hamas'ın yenilgisine yol açacağını" savundu.

Gazze'yi işgal kararı almalarının nedeninin "kentin askeri ve hükümet bağlamında sembolik bir ağırlık merkezi olmasından" kaynaklandığını iddia eden Katz, Hamas'ın askeri yönetim kademesinin ve merkezi altyapılarının kentte bulunduğunu savundu.

Hamas, Mısır ve Katar'ın anlaşma önerisini kabul etti

El-Kahire el-İhbariye televizyonuna konuşan üst düzey Mısırlı kaynaklar, Hamas'ın arabulucu ülkeler Mısır ve Katar tarafından Gazze'de ateşkesle ilgili sunulan öneriyi kabul ettiğini bildirmişti.

Mısırlı kaynaklar, yeni önerinin 60 günlük geçici ateşkesin yanı sıra "savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma sürecini" de içerdiğini aktarmıştı.

Konuyla ilgili Hamas'tan veya arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'dan ise resmi bir açıklama yapılmadı.