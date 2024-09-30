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İsrail Savunma Bakanı Gollant'tan Hizbullah'a Karşı Yeni Savaş Aşaması Duyurusu

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gollant, Hizbullah'a karşı yeni bir savaş aşamasının yakında başlayacağını açıkladı. Kuzeydeki sakinlerin evlerine dönmesi hedefinin kritik rol oynayacağı vurgulandı.

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Çatışma Hattı Forumunda Konsey Başkanlarıyla yaptığı toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Gallant, Hizbullah'a karşı savaşın bir sonraki aşamasının çok yakında başlayacağını duyurdu. Savaşın yeni aşamasının, ana hedef olan kuzeydeki yaşayanların evlerine dönmesi konusunda kritik bir rol oynayacağını vurguladı.

İsrail Savunma Bakanı Yoavl Gallant, İsrail'in Hizbullah'a karşı yeni bir savaş aşamasına başlayacağını duyurdu. Çatışma Hattı Forumu Konsey Başkanları ile yaptığı toplantı sonrası X hesabından açıklama yapan Gollant "Çatışma hattı forumunda konsey başkanlarıyla yaptığım toplantıda, Hizbullah'a karşı savaşta bir sonraki aşamanın yakında başlayacağını ve kuzeydeki sakinlerin topraklarına döndürülmesi hedefine ulaşmada önemli bir faktör olacağını vurguladım" ifadelerini kullandı.

Sınırdaki askerleri de ziyaret eden Gollant şu açıklamalarda bulundu:

"Kuzey sınırındaki 188. Tugay savaşçılarıyla birlikte kuvvetler, Hizbullah'ı kuvvetle vurmaya hazır. Amacımız belli; kuzeyde yaşayanları evlerine döndürmek için elimizden gelen tüm imkanları kullanacağız."

İsrail Savunma Bakanı Gollant'tan Hizbullah'a Karşı Yeni Savaş Aşaması Duyurusu
Kaynak: ANKA / Güncel

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