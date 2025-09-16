İsrail Savunma Bakanı Gazze'yi Yok Etme Tehdidinde Bulundu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yeniden kara saldırılarına başladıkları Gazze kentini yok etme tehdidinde bulundu.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katz'ın Gazze'deki kara saldırılarına katılan tümenlerden birinin İsrail'in güneyindeki merkezini ziyaret ettiği belirtildi.

Gazze kentinin "Hamas yönetiminin sembolü olduğunu" savunan Katz, şehri işgal etmek istediklerini dile getirdi.

Katz, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın silahsızlandırılmasını istediklerini bunların olmaması halinde Gazze kentinin yok edileceğini ifade etti.

İsrail ordusu, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze kentine kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.

İsrail yönetimi, Gazze'nin kuzeyini zorla boşaltmak istiyor.

Bunun için ise 1 milyona yakın Filistinlinin büyük kısmının sığındığı Gazze kentini işgal ederek buradakileri güneye sürmeyi hedefliyor.

Filistinlilerin Gazze'nin güneyine göçmeleri halinde, kuzeye bir daha dönmeleri zor gözüküyor. İsrail yönetimi, defalarca yayımladığı sözde ve zorla yerinden edilmeyi içeren "tahliye bildirilerinde" Filistinlilerin saldırılar bittikten sonra Gazze'nin kuzeyine dönebileceklerine ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmiyor.