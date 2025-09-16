Haberler

İsrail Savunma Bakanı: Gazze'ye 'Demir Yumruk' ile Saldırıyoruz

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'ye yönelik şiddetli saldırıların sürdüğünü ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması için ordunun 'demir yumrukla' saldırdığını açıkladı. Gazze'de insani kriz derinleşirken, uluslararası tepkiler artıyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal saldırılarını şiddetlendirdikleri Gazze'ye ordunun "demir yumrukla" saldırdığını belirtti.

Savunma Bakanı Katz, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze kentine işgal için şiddetli saldırılar düzenlediğini kaydetti.

"Gazze yanıyor." paylaşımında bulunan Katz, Hamas'ın "yenilgiye uğratılması" ve İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlamak için ordunun kente "demir yumrukla" saldırdığını ifade etti.

İsrail'in "askeri operasyon" olarak nitelendirdiği saldırılar, Gazze'de insani krizi derinleştirirken, uluslararası toplumda da giderek artan tepkilere yol açıyor.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, Gazze kentine yönelik yeni bir kara saldırısı başlattı.

İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, tankların şehre girmeye başladığı bildirildi.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
