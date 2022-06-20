İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan İran'ın İsraillilere yönelik saldırı ihtimaline karşı uyarı Açıklaması İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülke dışındaki İsraillilere yönelik saldırı ihtimaline karşı "güçlü tepkiler" hazırladıklarını söyledi. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülke dışındaki İsraillilere yönelik saldırı ihtimaline karşı "güçlü tepkiler" hazırladıklarını söyledi. Gantz, İsrail Meclisinin Dışişleri ve Güvenlik Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, " İran'la mücadelede son aylarda dünyadan destek almayı başardıklarını" söyledi. Gantz, "( İran'a karşı) Siyasi ve ekonomik baskının yanı sıra gerektiğinde askeri baskı da uygulamalıyız." dedi. İsrail Savunma Bakanı, detay paylaşmadan, "Yurt dışındaki İsraillilere zarar verilmesine karşı güçlü tepkiler hazırladık." ifadesini kullandı. İran Tahran'daki saldırıdan İsrail'i sorumlu tutuyor İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde Suriye'de görev aldığı belirtilen Albay Seyyad Hodayi, 22 Mayıs'ta Tahran'daki evinin önünde motosikletli iki kişinin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti. Saldırıyı üstlenen olmazken İranlı yetkililer, İsrail'i suçlamış ve saldırının intikamının alınacağı yönünde açıklamalar yapmıştı. İsrail hükümeti geçen günlerde İran'ın İsrail vatandaşlarına yönelik terör saldırısı tehdidi gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı yapmıştı. AA / Mücahit Aydemir - Güncel Togo Cumhuriyeti İsrail İran Güncel Haberler

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