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İsrail Savunma Bakanı, Biden'ın ateşkes teklifinin arkasında olduklarını söyledi

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifine destek verdiklerini açıkladı. Gallant, ABD ile yaşanan anlaşmazlıklara rağmen her ailede olduğu gibi bunları ev içinde tartıştıklarını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'de saldırılarına devam eden ülkesinin, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifinin "kararlılıkla arkasında olduğunu" öne sürdü.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmesinin başında ülkesinin Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, ABD ile yaşanan anlaşmazlıklara değinen Gallant, "ABD halkını aileleri olarak gördükleri, anlaşmazlıklar ortaya çıkabileceğini ancak her ailede olduğu gibi bunu ev içinde tartıştıklarını" ileri sürdü.

İsrail ve ABD'nin Gazze'ye saldırılarda "aynı hedefleri olduğunu" iddia eden Gallant, İsrail'in Biden'ın ateşkes teklifini "kabul ettiği ve kararlılıkla arkasında olduğunu" savundu.

Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'ye giden Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya gelmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da daha önceki bir röportajında Gazze'de "kısmi bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu" belirtmesine rağmen İsrail'in Biden'ın ateşkes teklifine "bağlı olduğunu" savunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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