Haberler

İsrail Savunma Bakanı, 7 Ekim Saldırısı Soruşturmasına Yeniden Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 7 Ekim'deki saldırının ardından ordu içindeki görevden alma işlemlerini gözden geçirmek üzere bağımsız bir heyetin yeniden inceleme yapmasını talep etti. Savunma Kurulu Denetçisi Tuğgeneral Yair Volansky, raporu 30 gün içinde sunacak.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in dün bazı komutanları 7 Ekim saldırısında başarısız oldukları için görevden almasının ardından ordunun 7 Ekim'e ilişkin soruşturmasını inceleyen bağımsız heyetin kararlarının gözden geçirilmesi talimatını verdi.

İsrail Savunma Bakanlığından Katz adına yapılan açıklamada, Zamir'in atadığı eski askerlerden oluşan bağımsız heyetin 7 Ekim soruşturması üzerine sunduğu raporu tekrar ele alması için Savunma Kurulu Denetçisi Tuğgeneral Yair Volansky'nin görevlendirildiği belirtildi.

Katz, Tuğgeneral Volansky'nin sunacağı yeni rapora kadar İsrail ordusundaki atamaları dondurma kararı da aldı.

Volansky'nin, emekli Tümgeneral Sami Turgeman ve diğer eski üst düzey subaylardan oluşan bağımsız heyet tarafından hazırlanan raporu "kapsamlı bir şekilde inceleyeceğini" bildiren açıklamada, gerektiği takdirde Zamir'in atadığı bağımsız heyetin değinmediği konularda ek soruşturma başlatılması veya derinlemesine soruşturma kararı alabileceği kaydedildi.

Ek soruşturma açılması beklenen konular arasında İsrail'in "Eriha Duvarı" kod adını verdiği ve Hamas tarafından hazırlandığı ileri sürülen Hamas'ın 7 Ekim sabahı düzenlediği kapsamlı saldırıyı madde madde özetlediği bildirilen 40 sayfalık belgenin de olduğu aktarıldı.

Volansky'nin raporunu 30 gün içinde sunacağını bildiren açıklamada, Katz, "Böylece 7 Ekim olayları ışığında, yetki alanımdaki üst düzey ordu atamaları konusunda hızlıca pozisyonumu belirleyebileceğim." dedi.

Öte yandan Bakan Katz, ABD'ye askeri ataşe atanması konusunun "bu meseleyle hiçbir ilgisi olmadığını" savundu.

Katz, askeri sekreteri Tuğgeneral Guy Markizeno'yu ABD'ye askeri ataşe olarak atamak istiyor, ancak Zamir bu atamaya karşı çıkıyor.

Zamir, 7 Ekim soruşturması kapsamında bazı komutanları görevden almıştı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, dün Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırıda başarısızlık gösterdikleri gerekçesiyle bazı komutanları istifa etmiş olmalarına rağmen görevden almıştı.

Zamir, mevcut istihbarat, hava kuvvetleri ve donanma komutanlarına da 7 Ekim'deki başarısızlıkları nedeniyle kınama cezası verilmesi kararı almıştı.

İsrail ordusunun 7 Ekim'deki başarısızlığına ilişkin ilk soruşturma eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi öncülüğünde yürütülüyordu. Zamir ise Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından yürütülen soruşturmanın incelenmesi için dışarıdan bir heyet atamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale

Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.