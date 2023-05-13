İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de hedef aldığı 4 ev daha tamamen yıkıldı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları beşinci gününde devam ederken, savaş uçaklarının vurduğu 4 ev daha yerle bir oldu.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları beşinci gününde devam ederken, savaş uçaklarının vurduğu 4 ev daha yerle bir oldu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Beyt Hanun ve Beyt Lahiya kentlerinde Filistinli ailelere ait iki evi hedef aldı. Saldırıda bu iki ev tamamen yıkılırken çevredeki evlerde de hasar oluştu.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze kent merkezi ile kentin doğusundaki iki evi daha hedef alarak tamamen yıktı.

Bombalanan evlerde ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi paylaşılmazken, Filistinli kaynaklardan şu ana kadar İsrail saldırılarında yıkılan toplam evlerin sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında şimdiye kadar 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybederken, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosundan 6 isim de yer aldı.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına binden fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.