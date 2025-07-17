İsrail Savaş Uçakları Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi

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İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin Lazkiye ilindeki 107. Tugay'a hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı, Ceble ilçesi Bezamil bölgesindeki askeri yerleşkeye yapıldı. İsrail ordusu, saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin Lazkiye ilindeki 107. Tugay'a hava saldırısı düzenledi.

Saldırı, Lazkiye ilinin Ceble ilçesine bağlı Bezamil bölgesinde yer alan 107. Tugay askeri yerleşkesine gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, Suriye'de düzenlenen bu saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

İsrail uçakları dün de ülkenin Dera ve Süveyda illerindeki askeri yerleşkelerin yanı sıra başkent Şam'da bulunan Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı binalarına hava saldırıları düzenlemişti.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
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