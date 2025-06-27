İsrail Savaş Uçakları Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi: 1 Kadın Hayatını Kaybetti

İsrail Savaş Uçakları Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi: 1 Kadın Hayatını Kaybetti
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İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir apartmana düzenlediği hava saldırısında 1 kadının ölümüne, 11 sivilin de yaralanmasına yol açtı. Saldırılar, ateşkesin ihlalinin devam ettiğini gösteriyor.

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir apartmana düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kadın yaşamını yitirdi.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Sağlık Bakanlığının açıklamasına ver verildi.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının bir meskun mahalde bir apartmana düzenlediği saldırısında 1 kadının yaşamını yitirdiği, 11 sivilin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Aynı açıklamada, İsrail'in gün içinde Lübnan'a güneyine gerçekleştirdiği başka saldırılarda da dört sivilin hafif şekilde yaralandığı ve ayakta tedavi edildikleri kaydedildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Nebatiye kenti kırsalındaki Ali et-Tahir ormanlık alanları, Kefertebnit tepeleri ve yukarı Nabatiye bölgesini hedef alan bir dizi şiddetli hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te Lübnan'a başlattığı saldırılar, 23 Eylül 2024'te "kapsamlı bir savaşa" dönüşmüş; bu süreçte 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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