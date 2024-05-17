İsrail Savaş Uçakları Gazze'ye Saldırdı: 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Cibaliya'ya düzenlediği bombardımanda bir grup Filistinliyi hedef aldı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinli öldü, çok sayıda Filistinli de yaralandı.