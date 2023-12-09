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İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Büyük Ömer Cami'yi Yerle Bir Etti

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Filistinli güvenlik kaynaklarına göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki en eski ve en büyük camiyi yerle bir etti. Büyük Ömer Cami, İsrail saldırıları sonucunda büyük ölçüde tahrip edildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tarihi ve dini yapıları hedef alan saldırıları kınandı.

GAZZE, 9 Aralık (Xinhua) -- Filistinli güvenlik kaynakları, İsrail savaş uçaklarının Cuma günü Gazze Şeridi'ndeki en eski ve en büyük camiyi yerle bir ettiğini söyledi.

Xinhua'ya konuşan kaynaklar, "Gazze Şeridi'ndeki en büyük ve en eski cami olan Büyük Ömer Cami, İsrail saldırılarında büyük ölçüde tahrip edildi" dedi.

1.400 yılı aşkın bir süre önce yaklaşık 4.100 metrekarelik bir alanda inşa edilen Büyük Ömer Cami'nin minaresi üç hafta önce İsrail topçu saldırısında yıkılmıştı.

Hamas, İsrail'in "Gazze Şeridi'ndeki önemli bir tarihi eseri ve dini bir simgeyi" hedef alan saldırılarını kınadı.

İsrail ordusunun şu ana kadar Gazze Şeridi'nde 104 cami ve üç kiliseyi yıktığı kaydedildi.

Filistin Kültür Bakanı Atıf Ebu Seyf, İsrail saldırılarının tarihi binalar, camiler, müzeler ve arkeolojik alanlar da dahil olmak üzere Gazze'nin eski kentinin büyük bölümünü tahrip ettiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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