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İsrail Savaş Uçakları Gazze'de Saldırı Düzenledi, Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

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İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. İsrail ordusu, mülteci kampının merkezine fosfor bombalarıyla yoğun bir şekilde saldırdı. Ayrıca Gazze kentinde bir evin bombalanması sonucu da 10 kişi öldü ve yaralananlar oldu.

İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyinde Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nın "Blok 2" bölgesini hedef aldı.

Görgü tanıkları, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını aktardı.

İsrail güçlerinin, mülteci kampının merkezine "fosfor bombalarıyla" yoğun bir şekilde saldırdığı ifade edildi.

İsrail ordusunun ayrıca Cibaliya'nın batısında yerinden edilen sivillerin kaldığı Filistin Okulunu bombaladığı, bu saldırıda da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan Gazze kentinde En-Nefak Caddesi'nde sabah saatlerinde bir evin bombalanması sonucu 10 kişi öldü ve yaralananlar oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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