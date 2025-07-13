İsrail Savaş Uçakları Gazze'de Pazar Yerini Vurdu: 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Derec Mahallesi'nde bir pazarı hedef alması sonucu 12 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda doktor Ahmed Kandil'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Derec Mahallesi'nde bir pazarı hedef alması sonucu aralarında bir doktorun da bulunduğu 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin orta kesimindeki Derec Mahallesi'nde pazar yerini bombaladı.

Hava saldırısı sonucu aralarında Bapdist Hastanesi cerrahlarından Doktor Ahmed Kandil'in de bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 58 bin 26'ya, yaralıların sayısı da 138 bin 520'ye ulaştı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
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