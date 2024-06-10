İsrail Savaş Uçakları Gazze'de Bir Eve Saldırdı: 6 Ölü
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında biri hamile iki kadın ve bir çocuğun yer aldığı 6 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaralananlar ise hastanede tedavi altına alındı.
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında biri hamile iki kadın ve bir çocuğun yer aldığı 6 kişi yaşamını yitirdi.
Gazze'deki Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, ekiplerinin Gazze kentinde İsrail savaş uçaklarının saldırısına uğrayan bir evden 6 kişinin cesedini çıkarttığı kaydedildi.
Kentin Döviz Piyasası Bölgesi'nde El-Arir Ailesi'ne ait 4 katlı bir binaya hava saldırısı düzenlendiği belirtilen açıklamada, ölen 6 kişi arasında iki kadından birinin hamile olduğu aralarında bir de çocuk bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada, saldırı sonucu yaralanan sivillerin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.
Ayrıca, bombardımana maruz kalan evin enkazında arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü vurgulandı.