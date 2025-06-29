İsrail Savaş Uçakları Cibaliya'yı Vurdu: Filistinlilere Sürgün Tehdidi!

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler için yaptığı sürgün tehdidinin ardından Cibaliya beldesini vurdu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde Filistinlilere ait evleri bombaladı.

Bombardımana ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bu sabah X hesabından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde numaralandırılan ve "boşaltılması" istenen bölgelerin kırmızı renkle işaretlendiği bir harita paylaşmıştı.

Adraee, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kenti bölgesi, Cibaliya, Zeytun Şarki'nin mahalleleri, Belde Kadime, Turkmen, Cedide, Tuffah, Derec, Sabra, Cibaliya Beled, Cibaliya Nezle, Muasker Cibaliya, Ravda, Nehda, Zuhur, Nur, Selam ve Tel Zater beldelerinin "boşaltılmasını" istemişti.

Söz konusu beldelerin, "tehlikeli çatışma bölgeleri" olduğunu öne süren Adraee, "terör örgütlerinin kabiliyetlerini" bitirme iddiasıyla "askeri saldırıların daha da yoğunlaşarak batıya; kent merkezine doğru genişleyeceğini" belirtmişti.

Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin geniş kesimlerini kapsayan sürgün tehdidinin ardından, bölgede şimdiye kadarki en büyük zorunlu yerinden etme dalgasının yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.