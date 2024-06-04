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İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Mülteci Kampını Vurdu: 3 Ölü

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Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El-Bureyc Mülteci Kampı, İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı. Ganim Ailesi'ne ait evin bombalanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda ise binlerce Filistinli öldü ve yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın İsrail savaş uçakları tarafından vurulması soncu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail işgal güçleri, Bureyc Mülteci Kampı'nda sivillerin kaldığı, Ganim Ailesinin kaldığı ev, El-Mugari, Ahlam, Hamed ve Kudüs apartmanları olmak üzere 5 binayı hedef aldı.

Ganim Ailesi'ne ait evin İsrail savaş uçakları tarafından bombalanması sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, yaralananlar Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri hastanesine kaldırıldı.

İsrail savaş uçakları, El-Mugari Apartmanı'nı en az bir roketle vururken, Ahlam Apartmanı'na yönelik saldırıda yaralanan 5 kişi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 479 Filistinli öldürüldü, 82 bin 777 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 525 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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