İsrail Savaş Uçağı Gazze'de Filistinlileri Hedef Aldı

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu bildirildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine, bir İsrail savaş uçağının, Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid kavşağı civarında toplanan vatandaşları hava saldırısıyla hedef aldığını söyledi.

Saldırıda ölenlerin ve yaralananların olduğunu ifade eden görgü tanıkları, ölü ve yaralıların kentteki Nasır Hastanesine kaldırıldığını aktardı.

Görgü tanıkları, saldırıda ölenlerin ve yaralananların sayısına ilişkin bilgi vermedi.