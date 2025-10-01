İsrail Savaş Gemisi 'Alma' Gemisine Yaklaştı: Aktivistler Güvenlik Pozisyonu Aldı

( ANKARA ) - Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan "Alma" gemisine sabaha karşı bir İsrail savaş gemisi yaklaşırken, geminin yaptığı canlı yayından, aktivistlerin güvenlik pozisyonu aldığı görüldü.

Filodaki katılımcıların aktardığına göre, İsrail savaş gemisi sabaha karşı Alma'nın iletişim sistemlerini ve motorunu devre dışı bırakarak gemiyi geçici olarak çalışamaz hale getirdi.

Gemidekiler, güvenlik protokolleri doğrultusunda güvenlik pozisyonu aldı. Daha sonra İsrail gemisi bölgeden ayrıldı ve Alma ile kesilen iletişim yeniden sağlandı.