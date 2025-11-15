Haberler

İsrail, Sare Bayramı'nda Harem-i İbrahim Cami'sini Müslümanlara Kapatıldı

Güncelleme:
İsrail, 'Sare Bayramı' bahanesiyle Batı Şeria'nın El Halil kentindeki İbrahim Camisini Müslümanlara kapattı. Sokağa çıkma yasakları ve askeri kontrol noktaları ile birlikte bölge halkının evlerine dönmesi engellendi. Filistinli aktivist, İsrail'in yaptığı uygulamaları ve bayram kutlama etkinliklerini eleştirdi.

EL İsrail, "Sare Bayramı" bahanesiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentindeki İbrahim Camisini (Harem-i İbrahim) Müslümanlara kapattı.

El Halil'deki sivil toplum kuruluşu Savunma Komitesi üyesi aktivist Arif Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordu güçlerinin cuma günü sabah saatlerinde Yahudilerin "Sare Bayramı" kutlamaları için Eski Şehir'deki Gays, Selayime, Cabir, Sehle, Tel Rumeyda, Vadi Hasın gibi bazı mahallelerde sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladığını belirtti.

Cabir, İsrail ordusunun Eski Şehir'e ulaşan yolları askeri kontrol noktalarıyla kapattığını, giriş ve çıkışları engellediğini söyledi.

Filistinli aktivist, Eski Şehir'deki çok sayıda bölge sakininin evlerine dönemediğini, geceyi El Halil kentindeki yakınlarının yanında geçirmek zorunda kaldığını aktardı.

Ayrıca Filistin topraklarını gasbeden yüzlerce İsraillinin, dün akşam ve bugün sabah saatlerinde Eski Şehir'e baskın düzenlediğini kaydeden Cabir, söz konusu kişilerin İsrail ordusunun koruması altında sokaklarda yürüdüğünü ve provakatif eylemlerde bulunduğunu aktardı.

Cabir, İsrail'in "Sare Bayramı" bahanesiyle Müslümanların Harem-i İbrahim Camisi'ne girişlerini kapattığını ifade etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kutladığı "Sare Bayramı"nın El Halil kentinin tarihinde Yahudi varlığının bulunduğu fikrinin propagandasını yapmak amacıyla düzenlenen bayramlarından biri olduğu ifade ediliyor.

Yahudi inanışına göre Hazreti İbrahim, eşi Hazreti Sare'nin ve onların soyundan gelen peygamberlerin defnedildiği ve sonradan üzerine Harem-i İbrahim Camisi'nin yapıldığı mağarayı satın aldı. Yahudiler bugünü "Sare Bayramı" olarak kutluyor.

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde

UNESCO Dünya Mirası Komitesi Temmuz 2017'de Harem-i İbrahim Camisi'ni ve El-Halil'deki Eski Şehir'i Dünya Mirası Listesi'ne dahil etmişti.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
