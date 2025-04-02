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İsrail, Şam'ın Ardından Hama ve Humus'a Hava Saldırıları Düzenledi

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İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'ın ardından Hama ve Humus'taki askeri hedeflere hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda can ve mal kaybı hakkında henüz bilgi verilmedi.

- İsrail Şam'ın ardından Hama ve Humus'a hava saldırıları düzenledi

ŞAM - İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın ardından Hama ve Humus'a da hava saldırıları düzenledi.

İsrail, Suriye'ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, başkenti Şam'ın ardından Hama ve Humus'a da hava saldırıları düzenledi. Suriye basını, İsrail'in Hama kentindeki askeri havaalanını ve Humus'taki T-4 Hava Üssü'nü hedef aldığını aktardı.

İsrail ordusu daha önce başkent Şam'ın Barzeh Mahallesi'ndeki bilimsel araştırma binasının bulunduğu bölgeyi hedef almıştı. Saldırılarda can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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