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İsrail, Şam'daki İran Konsolosluğu'na saldırdı: En az 5 ölü

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ŞAM, 2 Nisan (Xinhua) -- İran'ın Suriye Büyükelçisi ve diğer kaynaklara göre, İsrail'in Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğu binasına düzenlediği hava saldırısında, aralarında üst düzey bir İranlı komutanın da bulunduğu en az 5 kişi öldürüldü.

Suriye Savunma Bakanlığı, füze saldırısının yerel saatle 17.00 sularında gerçekleştiğini ve İsrail'in, Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden Şam'daki İran Konsolosluğu binasını hedef alarak bir hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Suriye İsrail İran Savaş ve Çatışma Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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