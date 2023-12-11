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İsrail, Şam'daki Bazı Noktalara Hava Saldırısı Gerçekleştirdi

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İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği iddia edildi. Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberde, saldırıda hasar meydana geldiği belirtildi.

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.05'te Şam'ın çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz Golan Tepeleri tarafından gelen füzeleri karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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