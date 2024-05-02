İsrail, Şam'da askeri noktaya hava saldırısı düzenledi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Mezze Havalimanı yakınındaki askeri noktaya hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, yerel saatle 22.50 sıralarında İsrail'e ait savaş uçaklarının Mezze Havalimanı yakınındaki askeri noktaya saldırı düzenlediğini iddia etti.

İsrail ve Suriye yönetiminden saldırıya ilişkin şimdiye kadar herhangi açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.