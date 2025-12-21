Haberler

Gazze'de, İsrail saldırılarında hasar gören bina kısmen çöktü

Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hasar gören 3 katlı bir bina kısmen çöktü. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 5 kişi kurtarılırken, hala 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Bölgedeki yıkım ve zor koşullar dikkat çekiyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hasar gören binanın kısmen çöktüğü, 5 Filistinlinin kurtarıldığı, 3 kişinin ise hala kayıp olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde, İsrail saldırısında hasar alan ve içerisinde 8 kişinin bulunduğu 3 katlı binanın son katı gece çöktü.

Arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 7 saat boyunca yürüttüğü çalışmalar sonucu biri çocuk, ikisi kadın 5 Filistinli kurtarıldı.

Ancak bölgedeki zor koşullar nedeniyle çöken binada kalan 3 kişiye hala ulaşılamadı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve 2 yıl süren saldırılarında 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı ve Gazze'yi yerle bir eden geniş çaplı yıkım yaşandı.

Sivil altyapının yüzde 90'ının yıkıldığı, yaklaşık 70 milyon ton molozun biriktiği Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenaze olduğu belirtiliyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, ateşkesin ardından, barınma için daha güvenli seçeneğin bulunmaması nedeniyle saldırılarda hasar alan yapılarda kalmaya çalışıyor.

İsrail, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana iki aydan fazla geçmesine rağmen bölgeye konteyner evler ve inşaat malzemelerinin girişine izin vermiyor. Gazze'deki yetkililer, bölgeye bir an önce konteyner evler ile gerekli ağır iş ekipmanlarının gönderilmesini talep ediyor.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
