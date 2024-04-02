YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

İsrail saldırısında ölen yardım çalışanları nedeniyle Kıbrıs'tan gönderilen insani yardım geri döndü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıbrıs Adası'ndan Gazze'ye gemilerle gönderilen insani yardımın 240 tonunun, Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) adlı yardım kuruluşunun 7 üyesinin İsrail saldırısında yaşamını yitirmesi nedeniyle teslim edilemeden geri döndüğü bildirildi.

Güney Kıbrıs basınında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Theodoros Gotsis, Larnaka Limanı'ndan deniz yoluyla Gazze'ye gönderilen insani yardımların, 90-100 ton kadarının insanlara ulaştırıldığını, ardından İsrail saldırısı sonucu WCK'nin 7 üyesinin hayatının kaybetmesi sonucu dağıtılamayan 240 ton yardımın gemiler ile tekrar Kıbrıs'a döndüğünü kaydetti.

Sözcü Gotsis, söz konusu yardımlara ne olacağına ve tekrar bölgeye deniz yoluyla yardım gönderilip gönderilmeyeceği konusunda bilgi vermedi.

Kıbrıs Adası'ndan Gazze'ye insani yardım amacıyla oluşturulan deniz koridoruyla WCK ve Open Arms kuruluşları, insani yardımların ilk kısmını 11 Mart'ta bir gemi ile bölgeye göndermişti.

Cumartesi günü 3 gemi ile yola çıkan insani yardımların ikinci kısmı ise dün akşam saatlerinde Gazze sahillerine ulaşmıştı.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin, saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kıbrıs İsrail Gazze Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Organize İşler oyuncuları! Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi hangi kanalda? Konusu nedir, oyuncuları kim? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2-3 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Organize İşler Sazan Sarmalı konusu nedir? Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler, nerede çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı nerede çekildi? Organize İşler 2 ne zaman, hangi çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu ne, oyuncuları kimler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 5. Dalga konusu ne, oyuncuları kimlerdir? 5. Dalga nerede çekildi, hangi ülke yapımı? 5. Dalga ne zaman çıktı? Uçuş Planı filmi konusu nedir? Uçuş Planı filmi oyuncuları kimler! Uçuş Planı filmine ilişkin detaylar 3 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 3 Nisan Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, kayyum mu atandı? Yaban Çiçekleri dizisi final mi yapıyor? ATV'nin yeni dizisi neden final yapıyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İstanbul Gayrettepe'deki patlamada kaç ölü var? Patlamanın sebebi ne? Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı geri alındı mı? Van'da neler oluyor, olay çıktı mı? 2024 Yerel Seçim CHP kaç il aldı, hangi belediye başkanlıklarına kazandı? CHP ne kadar oy aldı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title