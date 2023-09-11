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İsrail Saldırısında Ölen Filistinli Çocuk İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

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HALİL, 11 Eylül (Xinhua) -- Batı Şeria'nın El Halil kentinde Milad al-Raai'nin cenaze töreninde yas tutan insanlar, 10 Eylül 2023. Filistin Sağlık Bakanlığı, Cumartesi günü El Halil'deki çatışmalar sırasında İsrail askerlerinin 15 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdüğünü açıkladı.

EL-HALİL, 11 Eylül (Xinhua) -- Batı Şeria'nın El Halil kentinde Milad al-Raai'nin cenaze töreninde yas tutan insanlar, 10 Eylül 2023.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Cumartesi günü El Halil'deki çatışmalar sırasında İsrail askerlerinin 15 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdüğünü açıkladı. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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