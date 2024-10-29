Üye Girişi
Haberler

İsrail Saldırısında Lübnan'da Ölü Sayısı 10'a Yükseldi

İsrail Saldırısında Lübnan'da Ölü Sayısı 10'a Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın Sur kentinde yaptığı saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken, Bint Jbeil'de düzenlenen başka bir saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı ise 21'e ulaştı.

SUR, 29 Ekim (Xinhua) -- İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın Sur kentinin el-Raml mahallesinde bir binayı vurması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı.

Ulusal Haber Ajansı'na göre, Sur ve Bint Jbeil bölgelerine düzenlenen bir başka saldırıda ise 3 kişi yaşamını yitirdi ve 4 kişi yaralandı.

Kurtarma ekipleri, enkazda hayatta kalanları aramaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Güvenlik Politika Lübnan İsrail Güncel Dünya Sur

CHP lideri Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak

Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna gitmiyor

 Müsavat Dervişoğlu kürsüden idam ipi fırlattığı Bahçeli ile tokalaştı

Dervişoğlu idam ipi fırlattığı Bahçeli ile Anıtkabir'de karşılaştı

 Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
3 çocuk babası polis memuru sırtından vurularak öldürüldü

3 çocuk babası polis memuru sırtından vurularak öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem mi oldu? 29 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! KARAGÜMRÜK- TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR MAÇI CANLI İZLE! Karagümrük - Tokat Belediye Plevnespor maçı şifresiz mi, hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası) İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 29 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 29 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm neler oldu? 29 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 29 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? CANLI DÖVİZ KURU 29 Ekim | Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Masterchef 29 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 29 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Fener alayı ne zaman, 29 Ekim kutlamaları nerede? 2024 İstanbul Cumhuriyet Bayramı kutlamaları…
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.