İsrail Saldırısında Lübnan'da Ölü Sayısı 10'a Yükseldi
İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın Sur kentinde yaptığı saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken, Bint Jbeil'de düzenlenen başka bir saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı ise 21'e ulaştı.
SUR, 29 Ekim (Xinhua) -- İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın Sur kentinin el-Raml mahallesinde bir binayı vurması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı.
Ulusal Haber Ajansı'na göre, Sur ve Bint Jbeil bölgelerine düzenlenen bir başka saldırıda ise 3 kişi yaşamını yitirdi ve 4 kişi yaralandı.
Kurtarma ekipleri, enkazda hayatta kalanları aramaya devam ediyor.