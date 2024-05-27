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İsrail saldırısında Kuveyt Hastanesi hizmet dışı kaldı

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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesi, İsrail hava saldırısı sonucu hizmet dışı kaldı. Saldırıda 2 personel hayatını kaybetti, 5 sağlık personeli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan ve İsrail hava saldırısında 2 personelinin öldüğü Kuveyt Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Kuveyt Hastanesi Müdürü Suheyb el-Hemas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Düşmanın (İsrail'in) Refah kentindeki askeri operasyonunu genişletmesi ve hastane çevresine defalarca ve kasıtlı olarak saldırması nedeniyle Kuveyt Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığını duyuruyoruz." dedi.

Hastane kapısında gerçekleşen son İsrail saldırısında 2 personelin hayatını kaybettiğini, 5 sağlık personelinin yaralandığını ifade eden Hemas, çalışan sağlık ekiplerinin Mevasi bölgesinde hazırlanmakta olan sahra hastanesine nakledildiğini kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Kuveyt Hastanesi personelinden Reşid Muhammed Said Berhum (23) ile Musab Sami Dahlallah el-Arca'nın (22) görevleri başındayken İsrail keşif uçaklarının saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail, dün akşam, Uluslararası Adalet Divanı'nın 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararına rağmen Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemişti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında, saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 45'e, yaralı sayısının da 249'a yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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