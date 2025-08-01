İsrail saldırısında kolunu kaybeden 4 yaşındaki Gazzeli Ahmed, hayat mücadelesi veriyor

Gazze'de arkadaşlarıyla oynadığı okul bahçesinde İsrail'in füze saldırısı nedeniyle sol kolunu kaybeden 4 yaşındaki Ahmed Advan, Şifa Hastanesinde, ablukanın neden olduğu açlık krizi ve ampute edilen bedeninin acısıyla mücadele ediyor.

Ahmed ve ailesi, İsrail saldırılarında evlerinin yıkılması üzerine Gazze kentindeki Kahire Okulu'na sığındı

Filistinli anne, Um Ahmed, İsrail'in sınır kapılarını kapatması, gıda girişini engellemesi ve sözde insani yardım dağıtım merkezlerinin Gazzelileri ölüme çeken tuzaklara dönüşmesi nedeniyle, 26 Temmuz sabahı oğlunun yine aç uyandığını ve onu oyalamak için okulda arkadaşlarıyla oynamaya gönderdiğini söyledi.

İsrail barınağa dönüştürülen okulu hedef aldı

Gazzeli anne, "Oğlum okulun avlusunda arkadaşlarıyla oynuyordu. Aniden bir füze geldi ve onları doğrudan hedef aldı. Saldırıda oğlumun bir kolunu kaybettik." dedi.

Hastanedeki imkanların yetersizliğinden yakınan anne, "Ne güvenlik, ne ilaç ne de yiyecek var. Eskisi gibi koşup oynamasını, mutlu olmasını istiyorum." diye konuştu.

Ahmed gibi on binlerce çocuk, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kimisi geceyi aç susuz sokaklarda ya da derme çatma çadırlarda geçirirken Ahmed gibi nispeten daha şanslı bir kısım çocuk ise Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ya da hükümete bağlı okullara sığındı.

Ancak bu okullar kısa sürede temel insani ihtiyaçların dahi karşılanamadığı aşırı kalabalık barınaklara dönüştü.

Temiz su, gıda ve sağlık hizmetinin bulunmadığı söz konusu ortamlarda durum her geçen gün daha da kötüleşiyor.

Ahmed, sadece kolunu kaybetmedi. Füzenin etkisiyle solunum yollarında ciddi tahribat da oluştu.

Tedavisini üstlenen ve isminin açıklanmasını istemeyen bir doktor, AA'ya yaptığı açıklamada, "Ahmed'in ciğerlerinde sorun var. İlaçlara, antibiyotiklere, serumlara ve tıbbi malzemelere ihtiyaç duyuyor." dedi.

Bu tıbbi malzemelerin hiçbirinin hastanede bulunmadığını vurgulayan Gazzeli doktor, bebek bezi gibi en temel malzemelerin dahi bulunmadığını Ahmed'in acilen cerrahi müdahale ve fizik tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Açlık da yaralıyor

Ahmed, ameliyat sonrası yatağında yatarken açlıkla da mücadele ediyor. Diğer kolundan takılı serumla az da olsa beslenmeye çalışılıyor.

Ahmed'in annesi, oğlunun sağlık durumunun giderek kötüleştiğini belirterek yardım çağrısı yaptı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 30 Temmuz'da yapılan açıklamada, "Dün Gazze Şeridi'ne 109 yardım tırı girdi, bunların çoğu işgalci İsrail'in sistematik ve kasıtlı olarak neden olduğu güvenlik kaosu nedeniyle yağma ve hırsızlığa maruz kaldı." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, kaos ve aç bırakma çerçevesinde insani yardımların dağıtımını engellemeyi ve sivilleri yardımlardan mahrum bırakmayı amaçlıyor." ifadelerine yer verilmişti.

Gazze'ye havadan bırakılan yardımların başarısız olduğu belirtilen açıklamada, havadan bırakılan yardımların 6'sından 4'ünün İsrail ordusunun işgal ederek sürgün emri çıkardığı ve sivillerin ölüm tehlikesi nedeniyle giremediği bölgelere düştüğü vurgulanmıştı.

Yardımların çoğunun düştüğü bölgelere giren herkesin "doğrudan hedef alınma ve öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya" olduğu aktarılan açıklamada, havadan yardım bırakmanın başarılı olmadığı, hatta açlık çeken sivillerin hayatını tehlikeye attığı kaydedilmişti.

Açıklamada, İsrail'in aç bırakma politikası uyguladığı Gazze Şeridi'nde sivillerin temel ihtiyaçlarının karışlanabilmesi için günlük en az 600 insani yardım ve yakıt tırının ulaştırılması gerektiği bildirilmişti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 88'i çocuk 147 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği vurgulanıyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 34 Filistinli hayatını kaybetti, 145 bin 870 kişi de yaralandı.