İsrail Saldırısında İranlı Generaller Hayatını Kaybetti

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İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ve iki general yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ve iki generalin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devlet televizyonu, İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Kazımi ile birlikte yardımcısı Hasan Muhakkik ve Muhsin Bakıri adlı iki generalin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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